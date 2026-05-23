Klavyede harfler neden alfabetik değil? Bir gazeteci küçük bir teknik düzeltmeyle değişmez bir sistem yarattı

DVORAK KLAVYESİ FİKRİ ORTAYA ATILDI AMA DÜNYA KABUL ETMEDİ

QWERTY düzeni standart haline geldikten sonra farklı klavye sistemleri de geliştirildi. Bunların en bilinenlerinden biri, 1930’larda Amerikalı eğitimci August Dvorak tarafından tasarlanan Dvorak klavyesi oldu.

Bu sistemde en sık kullanılan harfler orta sıraya yerleştirildi ve parmakların daha az hareket etmesi hedeflendi. Ama QWERTY o sırada çoktan dünyanın alıştığı sistem haline gelmişti. Ofisler, daktilolar ve eğitimler bu düzene göre şekillenmişti. Bu yüzden Dvorak gibi alternatifler ortaya çıksa da QWERTY günlük kullanımda yerini korudu.