        Klavyede harfler neden alfabetik değil? Bir gazeteci küçük bir teknik düzeltmeyle değişmez bir sistem yarattı

        Bugün kullandığımız klavyedeki dağınık harf dizilimi, 150 yıl önce bir gazetecinin daktilodaki teknik sorunu çözmek için yaptığı küçük değişiklikten doğdu. QWERTY adı verilen bu sistem, aradan geçen onca yıla rağmen hâlâ dünyanın standardı olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 12:38 Güncelleme:
        1

        BU DÜZENİ BİR GAZETE EDİTÖRÜ GELİŞTİRDİ

        Bugün bilgisayarlarda kullandığımız QWERTY klavye düzeninin arkasındaki isim, Amerikalı gazete editörü ve mucit Christopher Latham Sholes. 1870’lerde ilk ticari daktilolar üzerinde çalışan Sholes, harflerin yerini bugünkü gibi alfabetik değil, farklı bir düzende yerleştirdi. Bu sistem daha sonra klavyelerin standardı haline geldi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        2

        HARFLERİN YERİ ÖZELLİKLE DEĞİŞTİRİLDİ

        Daktiloların ilk dönemlerinde bazı harf kombinasyonları çok hızlı kullanıldığında makinenin içindeki mekanik parçalar birbirine takılabiliyordu. Bu nedenle klavyedeki harflerin yerleri yeniden düzenlendi ve alfabetik sıra bırakıldı. Sık kullanılan bazı harfler farklı noktalara dağıtılarak yazı akışının daha düzenli hale gelmesi amaçlandı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        3

        İLK HALİ BUGÜNKÜ KLAVYELERE BENZEMİYORDU

        İlk QWERTY daktilolar bugünkü bilgisayar klavyeleri gibi değildi. Christopher Latham Sholes’ın geliştirdiği ilk ticari modeller, hem görünüm hem de tuş tasarımı açısından bugünkünden oldukça farklıydı. Ancak harf diziliminin temel mantığı zamanla korunarak günümüze kadar ulaştı.

        Fotoğraf: ShutterStock

        4

        REMINGTON BU SİSTEMİ TÜM DÜNYAYA YAYDI

        QWERTY’yi geliştiren kişi Sholes olsa da bu düzenin dünyaya yayılmasını sağlayan şirket Remington oldu. Sholes’ın tasarımını üreten Remington daktiloları piyasaya çıkınca, QWERTY hızla yaygınlaştı. Daktilo kursları bu düzene göre eğitim vermeye başladı ve sistem kısa sürede standart haline geldi.

        Fotoğraf: ShutterStock

        5

        DVORAK KLAVYESİ FİKRİ ORTAYA ATILDI AMA DÜNYA KABUL ETMEDİ

        QWERTY düzeni standart haline geldikten sonra farklı klavye sistemleri de geliştirildi. Bunların en bilinenlerinden biri, 1930’larda Amerikalı eğitimci August Dvorak tarafından tasarlanan Dvorak klavyesi oldu.

        Bu sistemde en sık kullanılan harfler orta sıraya yerleştirildi ve parmakların daha az hareket etmesi hedeflendi. Ama QWERTY o sırada çoktan dünyanın alıştığı sistem haline gelmişti. Ofisler, daktilolar ve eğitimler bu düzene göre şekillenmişti. Bu yüzden Dvorak gibi alternatifler ortaya çıksa da QWERTY günlük kullanımda yerini korudu.

        6

        BUGÜN HÂLÂ 150 YILLIK BİR DÜZENİ SÜRDÜRÜYORUZ

        Daktilolar tarih oldu, bilgisayar çağı başladı ama klavyedeki harflerin dizilişi değişmedi. Bugün milyonlarca kişi, farkında olmadan Christopher Latham Sholes’ın 19. yüzyılda geliştirdiği bir düzeni kullanmaya devam ediyor. Kısacası bilgisayar klavyesi sandığımız şey, aslında eski bir daktilo mirası.

        Fotoğraf: ShutterStock

        Haber kaynak: Library of Congres, Smithsonian Magazine, Britannica

