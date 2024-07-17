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        Haberler Gündem 3. Sayfa Klima cinayeti! Kafa atıp arkadaşını öldürdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Klima cinayeti! Kafa atıp arkadaşını öldürdü!

        İstanbul'da, aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında klima açma yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. Başına aldığı kafa darbesi ile yere düşen Kamilcan H., kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ahmet Ç., ise tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:13
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        Klima cinayeti! Kafa atıp arkadaşını öldürdü!
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        İstanbul'da olay, geçtiğimiz salı günü Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı işyerinde çalışan Ahmet Ç. ile Kamilcan H. arasında klima açma yüzünden tartışma çıktı.

        KAFA ATIP YERE DÜŞÜRDÜ

        Ahmet Ç., kasten öldürmeden tutuklandı.
        Ahmet Ç., kasten öldürmeden tutuklandı.

        İHA'da yer alan habere göre tartışma küfürleşmeye dönünce kavga bir anda büyüdü. Ahmet Ç., Kamilcan H.'ye kafa atarak yere düşürdü. Başına aldığı darbe ile baygınlık geçiren Kamilcan H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Ahmet Ç.'yi gözaltına aldı.

        DARP SONUCU ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Kamilcan H., hayatını kaybetti.
        Kamilcan H., hayatını kaybetti.

        Hastanede tedavi altına alınan Kamilcan H. 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kamilcan H.'nin beyninde tümör olduğu darp sonucu hasar aldığı için hayatını kaybettiği değerlendirildi.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Ç., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, “Klima açma konusunda tartıma yaşadık. Karşılıklı küfürleşme oldu” dediği öğrenildi.

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