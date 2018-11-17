Türkiye’nin farklı bölgelerindeki Koç Topluluğu bayilerini bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen Anadolu Buluşmaları’nın 27’ncisi Adana’da gerçekleşti. Koç Topluluğu’nun Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Niğde ve Osmaniye’deki 300’e yakın yakın bayisinin bir araya geldiği etkinlikte konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, dünya genelinde iş yapma biçimleri ve tüketici alışkanlıklarının önemli bir değişim geçirdiğini belirtti.

Koç, "Dördüncü endüstri devrimi ya da dijital çağ olarak adlandırılan bu yeni dönemde, ancak teknolojiyi ve kaynaklarını etkin kullanan ülkeler dünyada söz sahibi olabilecek. Böyle bir küresel tablo içinde, ülkemizi yeni dijital çağda rekabetçi kılacak ortamın hazırlanması da önem kazanıyor. 100'üncü yılımıza doğru emin adımlarla ilerlerken küreselleşmeye, yenilikçiliğe, teknolojiye ve yaratıcılığa verdiğimiz önemle büyümeye devam ediyoruz” dedi.

'BAŞARIMIZ ŞİRKETLER DEĞİL, TEMSİL ETTİĞİMİZ DEĞERLER'

Topluluğun kuruluşundan bu yana ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişimine öncülük etmeye, değer katmaya odaklandığını ifade eden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, "Asıl başarımızın yarattığımız şirketler veya ürünler değil, istikrarla temsil ettiğimiz değerler olduğuna inanıyorum. Kuruluşumuzdan bu yana üzerine titreyerek koruduğumuz değerlerimizin, laik cumhuriyetin ilke ve devrimlerine bağlılığımızın, bugün ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu görüyoruz. Her konuda ve her alanda, dürüst ve adil iş yapış şeklimizden, ürünlerimizin kalitesine, markalarımızdan teknoloji gücümüze kadar dünya standartlarını ve en iyiyi hedef alıyor ve bu azimle çalışıyoruz" dedi.

'ÜLKE İHRACATININ YÜZDE 10'UNU GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Yurtiçinde ve yurtdışında yaşanan ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ülkemiz sanayiine en fazla yatırım yapan topluluk olmayı sürdürdüklerini söyleyen Ömer Koç, "Son 5 senede yaptığımız yaklaşık 35 milyar TL’lik yatırımın üzerine 2018’in ilk 9 ayında yaklaşık 6.4 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Yatırımlarımıza devam ederken mali yapımızı sağlam tutuyor, risk yönetimi sistemlerimize özel önem vermeyi sürdürüyoruz. Topluluğumuzun yarattığı kombine ciro, Türkiye milli gelirinin yüzde 7’sine eşdeğerdir" dedi.

Koç, grup şirketlerinin Türkiye'nin ihracatının yüzde 10’unu gerçekleştirdiğini kaydederek, "Bu sene de ciro büyüklüğü ve ihracat sıralamalarının ilk 10’unda dört şirketimiz yer aldı. İhracat pazarlarımızı çeşitlendirme stratejimizin yine bu dönemde ne kadar doğru bir karar olduğunu görüyoruz. Elde ettiğimiz gelirler sonucu topluluk olarak ödediğimiz vergiler, ülkemizin vergi gelirlerinin yüzde 8’ine tekabül etmektedir" ifadesini kullandı.

2007 – 2017 döneminde yaklaşık 8.2 milyar TL Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiklerini söyleyen Koç, "Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerimizin piyasa değeri toplam piyasa değerinin yüzde 19’udur. Sayısı sekiz bini aşan bayi gücü, topluluğumuzun en önemli rekabet avantajıdır” dedi.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI BAŞLATTIK'

Etkinlikte söz alan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da, "Küresel vizyonumuz ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz çerçevesinde teknoloji, Ar-Ge, inovasyon ve insan kaynağımızı geliştirmek için kesintisiz yatırım yapıyoruz. Bu hedefle, dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlardan en etkin şekilde faydalanıp yeni büyüme alanları yaratmak üzere Koç Holding liderliğinde ‘Dijital Dönüşüm Programı’ başlattık" dedi.

Çakıroğlu, dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlardan topluluğun tüm şirketlerinin en yüksek seviyede yararlanmasını sağlamayı, müşterilerine deneyim ve ilave değer yaratmayı ve gelecek vaat eden yeni iş alanları yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

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