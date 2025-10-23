Koç Holding, altın madenini CVK Maden'e devretti

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Koç Holding, iştiraki Demir Export’u devretti.

Şirketin Balıkesir'de bulunan Sarıalan Altın Madeni Projesi'nin lisansı, yaklaşık 18,5 milyon Euro bedelle CVK Maden'e satıldı.

CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'den konuya ilişkin KAP açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Sarıalan Altın İşletmesi Projesi ruhsat sahasının genişletilmesine yönelik girişimlerde bulunmakta olup, bu kapsamda;

Şirketimiz ile Demir Export A.Ş. arasında Balıkesir ili İvrindi ilçesi sınırları dahilinde mücavirimizde bulunan Sicil: 201201393 sayılı IV. Grup İşletme Ruhsatlı maden sahasının 18.500.000 USD bedelle Demir Export A.Ş.'den satın alınması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

REKLAM

Yapılan anlaşma kapsamında, sözleşme tarihinde 3.500.000 USD, 2026 yılında 3.000.000 USD, 2027 ve 2028 yıllarında iki eşit taksit olmak üzere 6.000.000 USD tutarlarında ödemeler yapılacaktır. Ayrıca bu ödemelere ilave olarak ilgili ruhsat sahasında üretim faaliyetlerine başlanmasına bağlı olarak gerçekleştirilecek üretimden Demir Export A.Ş.'ne %3 oranında NSR Payı ödenecektir.