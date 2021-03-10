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Gençlerin beklentilerini daha iyi anlamak ve geleceğin çalışma şekillerini gençlerle birlikte tasarlamak amacıyla harekete geçen Koç Topluluğu, 30 yaşın altındaki 25 bin çalışanını temsil edecek yeni bir gençlik konseyi kurmaya hazırlanıyor.

Çalışanlarının yüzde 70’inden fazlası Y ve Z kuşağından oluşan Koç Topluluğu, bu konsey aracılığıyla topluluk içerisindeki çalışan deneyimi uygulamalarını konu ve persona bazlı ele alan yepyeni ve kalıcı bir iletişim kanalı oluşturmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, çevik çalışma prensipleriyle hareket edecek, saha ve ofis çalışanlarının birlikte yer alacağı 30 yaş altı Koçlulardan oluşan 12 kişilik bu konseye çevik koç ve mentorlar eşlik edecek.

Genç Koçlulardan oluşacak konseyin, ofis ve saha çalışanlarının gündemindeki konuları tarafsız bir bakış açısı ve aksiyon önerileri ile üst yönetimin gündemine taşıyacağı öğrenildi. Konseye dahil olacak genç Koçlular'ın 1 yıllık süre boyunca her çeyrekte toplanacağı kaydedildi.

Bu toplantılar aynı zamanda Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticilerinin katılımıyla da desteklenecek. Yılın son çeyreğinde ise elde edilen sonuçlar Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’nun da katılımıyla düzenlenecek toplantıda değerlendirilecek.

'DAHA İYİ GELECEK İÇİN GENÇLERİN SESİNİ BUGÜNDEN DİNLİYORUZ'

Tasarım süreci de dahil olmak üzere içeriği uçtan uca genç Koçlular tarafından belirlenecek proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, gençlerin heyecanını, cesaretini ve yaratıcılığını öne çıkaracak bu projenin Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün “Future of Work” vizyonunu daha da ileri taşıyacağını belirtti.

Akkol, "Koç Topluluğu olarak, Forbes tarafından yayınlanan Dünyanın En İyi İşverenleri listesinde Ülkemizi gururla temsil ediyoruz. Çalışan bağlılığı skorumuzu son 5 yılda toplam 35 puan artışla neredeyse iki katına çıkardık. Bu ilerleme sayesinde Türkiye, Avrupa ve global normların yanında ‘en iyi işverenler ortalamasının’ da üzerine çıktık. Çalışan bağlılığını daha da yükseltmek, büyük çoğunluğu genç kuşaktan oluşan çalışma arkadaşlarımızın deneyimini iyileştirmek ve geleceğin çalışma modellerini tasarlamak üzere gençlik konseyini hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz" dedi.

10 farklı sektörde faaliyet gösteren 40'tan fazla şirketten genç çalışanın iç görülerini ortak bir ses ile duyuracaklarını belirten Akkol, "Bu proje ile genç kuşağın ihtiyaçlarını daha net anlamayı ve geleceği onların katılımıyla inşa etmeyi hedefliyoruz. Daha iyi bir gelecek için gençlerin sesini bugünden dinliyoruz” diye konuştu.