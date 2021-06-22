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Koç Holding'in her ay yayımlanan kurumsal yayın organı Bizden Haberler Dergisi, holdingin 95'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Haziran ayında özel bir sayı ile çıktı.

Derginin özel sayısında Koç Holding'in tarihsel sürecine yer verilirken, Koç Ailesi ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyelerinin de 95'inci yıl mesajları okurlara taşındı.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, paylaştığı 95'inci yıl mesajında, Vehbi Koç’un kendilerine en büyük nasihatinin Koç ismini iyi bir şöhretle devam ettirmek olduğunu belirterek, ikinci asrına adım atmaya hazırlanan topluluğun en zorlu dönemlerde dahi liderliğini koruduğunu söyledi.

Koç, "Türkiye’de birçok ticarethane, kurucuları öldükten sonra aile içerisindeki anlaşmazlıklar ve miras kavgalarından ötürü, maalesef ikinci jenerasyona dahi geçememişlerdir. Bizim ise bugün üçüncü jenerasyon olan bayilerimiz vardır. Babamızın bize en büyük nasihati, kurduğu ve teslim ettiği Vehbi Koç Ticarethanesi’nden sonraki gelişmelerde, işleri devam ettirmemiz, sorunlar karşısında birbirimize sarılıp, ufak tefek anlaşmazlıkları bir tarafa bırakarak, kendisinin kurduğu bu müesseseyi ve Koç ismini iyi bir şöhretle devam ettirmemizdi" dedi.

Koç Topluluğu'nun 95 yılda geçirdiği evreleri ise madde madde sıralayan Koç, "Koç Topluluğu’nun geçirdiği safhalar şu şekildedir; küçük bir ticarethane, İstanbul’daki ithalatçılar ile gayrimüslim tüccarlardan tedarik süreci, doğrudan ithalat ve mümessillik, montaj ve yarı imalat, tam sanayi, ihracat ve yurt dışına açılım" ifadelerini kullandı.

'VEHBİ KOÇ İŞ BANKASI'NA RAKİP OLMAMAK İÇİN BANKA KURMADI'

Rahmi Koç, zaman zaman Koç Ailesi menfaati ile Holding’in menfaatinin örtüşmediğini ve bazen aile şapkasını çıkarıp holding şapkasını giyerek karar vermek durumunda kaldıklarını da açıkladı.

Geçmişte üç sektöre girmek istediğini fakat o zamanki yönetimin bu isteği benimsemediğini kaydeden Koç, "Birincisi bankacılık sektörüydü, geç girdik. Vehbi Koç, İş Bankası’nı kendi bankası gibi benimserdi. Şayet bir banka kurarsa, onlara rakip olur diye çekindi. Diğer bankalardan kredi almasının zorlaşacağını düşündü. Hâlbuki o dönem Akbank’ın sahibi Sakıp Sabancı’ya kredi vermek için tüm bankalar sıraya giriyordu. Armatörlük işine girelim diye teklif ettim. İdare meclisimiz o vakit Türk Lirası convertible olmadığı için başarılı olamayacağımızı düşündüklerinden bunu kabul etmediler. İhracat yapalım diye çok zorladım. Ancak dâhili ticaret kolay ve kârlı olduğundan, dışarıda da o vakit organizasyonumuz bulunmadığı için rekabet gücümüzü zayıf buldular" bilgilerini paylaştı.

'İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR EKONOMİDE İŞ YAPMAK KOLAY OLMADI'

Bugün Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 7’sini Koç Holding'in yaptığı hatırlatan Koç, "1995’te Koç Holding Fortune 500 sıralamasına girdi ki listede yer alan tek Türk şirketidir. Grubu büyüterek, liderlik pozisyonumuzu düşürmeden, bu denli inişli-çıkışlı bir ekonomide, yüksek enflasyonu dönemler de dâhil 95 sene iş yapmak hiç kolay olmadı. Bugün ahirete göçmüş olan, emekli ve hâlihazırdaki tüm çalışan arkadaşlarımıza şükranlarımı arz etmek isterim. Koç Topluluğu’na nice 95 yıllar

temenni ederim" diye konuştu.

'EKONOMİK VE SOYSAL KALKINMA AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR'

Dergiye Koç Holding'in 95'inci yaş günü kapsamında açıklamalarda bulunan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, "Vehbi Koç, 'Memleketimizde çakılan her çivinin ve yapılan her yatırımın büyük hizmet olduğuna inanıyorum. Ancak bu yatırımlar sayesinde iş imkânları artacak, yurdumuz hızla gelişecek, halkımızın hayat seviyesi yükselecektir' diye düşünür ve bu konudaki tavsiyelerini de uygulamamızı sıkı sıkı tembihlerdi" dedi.

Arsel, Vehbi Koç'un ekonomik kalkınma ile sosyal kalkınmanın birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu düşündüğünü de belirterek, "Türkiye’nin ilk özel vakfı olan, Vehbi Koç Vakfı’nın günümüze kadar eğitim, sağlık ve kültür alanlarında gerçekleştirdiği büyük projeler Vehbi Koç’un verdiği ilhamla başladı. Vehbi Bey’in sorun olarak gördüğü ve çözümü konusunda çalışmalar yaptığı tüm konuların bugün halen gündemde olduğunu söylemek mümkün. Vehbi Bey, geleceği yani bugünleri hayal ederek pek çok sektörün altyapısını oluşturacak girişimlerle bir taraftan Topluluğumuzun bir taraftan da ülkemizin kurumsal yapılanmasına ön ayak oldu. Bugünleri görse büyük bir gurur ve mutluluk duyardı" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İLE BİRLİKTE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da, Bizden Haberler'in özel sayısına yaptığı açıklamada, "Biz sadece bir sanayi Topluluğu değiliz, 95 yıllık tarihimizde de hiçbir zaman sadece ekonomik değer odaklı olmadık. Memleketimizin ekonomisi için elimizden gelen bütün gayreti göstermenin ötesinde ülkemizden kazandığımızı insanımızla paylaşmayı "üstümüze vazife" addettik. “Önce insan”, bizim için kavramsal bir yaklaşımdan ziyade, faaliyetlerimizin, iş yapış kültürümüzün merkezine yerleştirdiğimiz temel ilke oldu. Sağlıktan kültüre, eğitimden çevreye uzanan alanlardaki faaliyetlerimizle milyonlarca insanın hayatına dokunduk ve bu çalışmalarımıza aynı arzuyla devam edeceğiz" dedi.

Koç Topluluğu’nun küresel konumunda, kurduğu sağlam stratejik ortaklıkların rolünün büyük olduğunu kaydeden Koç, "Koç Topluluğu, tüm Türkiye’nin değeridir, itibarıdır. İkinci asrımızda da Türkiye ile birlikte büyümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ DÜNYA ÇAPINDA ÖRNEK OLUŞTURMAK'

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding'in 95'inci kuruluş yıl dönümü mesajında, topluluğun 95 yıl boyunca gerek Türkiye’de gerek küresel ekonomide belirsizliklerin yaşandığı günlerde dahi yatırımlarına ara vermediğini, bu anlayışın gelecek yıllarda da aynı şekilde devam edeceğini belirtti.

Topluluk şirketlerinin geleceği şekillendirenler arasına ismini yazdırmayı sürdüreceğini söyleyen Koç, "Elbette gidecek daha yolumuz, yapacak işlerimiz var. Geçmişimizden aldığımız güç ve geleceğe olan inancımızla, yolumuza rekabetin en önünde devam edeceğimize güvenimiz tam. Hedefimiz, başarılarımızla dünya çapında örnek oluşturmak, ülkemiz için de gurur kaynağı olmaktır. Faaliyet gösterdiğimiz her sektörde uzun vadeli bir bakış açısı ile, teknoloji ve inovasyona yatırım yaparak, ülkemiz için yarattığımız katma değeri sürekli artırmayı ve rekabet gücümüzü geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

'DEĞİŞMEKTEN KORMUYORUZ'

95'inci yılında Koç Topluluğu'nun yurt dışında 60’tan fazla üretim tesisi ve pazarlama şirketi bulunduğunu, topluluğun ofislerinde 49 farklı dilin konuşulduğunu ve 34 farklı para birimiyle iş yaptıklarını belirten Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, küresel güçlerini daha da yükseğe taşıma hedefinde olduklarını ifade etti.

Çakıroğlu, "Topluluğumuzun uzun vadeli değer yaratma hedefiyle faaliyetlerine ve yatırımlarına devam etmesini mümkün kılan bir kurumsal yönetim yapısına sahibiz. Güvenilirlik, dürüstlük, ilkeli iş ahlâkı, gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz temel ilkelerimizi oluşturuyor. Değişmekten korkmuyoruz, kendimize güveniyoruz. Bir asra yakın geçmişimizden aldığımız güçle küresel varlığımızı genişletmek, rekabetçiliğimizi artırmak, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

95 YILLIK HİKAYE'NİN SATIR BAŞLARI

Bizden Haberler'in özel sayısında, bugün 95 yılı geride bırakan Koç Holding'in hikâyesindeki bazı satır başları paylaşıldı.

Dergide, Vehbi Koç'un çalışma hayatına 1917'de 16 yaşındayken babasına ait olan bakkal dükkânında başladığı, yıllar içinde işini büyüterek, 31 Mayıs 1926'da babasından devraldığı ticarethaneyi Koçzade Ahmet Vehbi adıyla Ankara Ticaret Odası’na kaydettirdiği aktarıldı.

Vehbi Koç'un ilk büyük işinin Ankara Numune Hastanesi olduğu aktarılırken, Koç'un ilerleyen yıllarda “Ekonominin inişli çıkışlı olduğu bu yıllarda iyi müteahhit ile kötü müteahhit arasında fark gözetilmiyordu” düşüncesi ile inşaat işinden çıkarak yeni işlere yöneldiği anlatıldı.

1930’lu yıllarda Koç'un işlerinin sıçramanın eşiğinde olduğu belirtilirken, 1935 yılında ise Vehbi Koç ve Ortakları Kollektif Şirketi'nin kurulduğu ve 1937 yılında da şirketin İstanbul şubesinin açıldığı vurgulandı.

Dergide, 1940'larda Vehbi Koç'un ilk uluslararası açılımlarda bulunduğu, bu dönemde Türkiye’ye ilk Amerikan yatırımının gelişini sağladığı, 1950'lerde ise yeni sektörlere girişi yaptığı anlatıldı. Bu kapsamda, 1950’lerde ve 60’larda hayata geçirilen ilk otomobil, ilk traktör, ilk kamyon, ilk ampul, ilk çamaşır makinesi, ilk şofben, ilk kompresör, ilk camyünü, ilk motor bloku ve ilk kablo fabrikasının hayata geçirildiği okuyucular aktarıldı.

1960'larda ise Koç'un Türkiye'nin ilk holdingi haline geldiği belirtilirken, 1970'lerde de holdingin rotayı ihracata kırdığı bilgisi paylaşıldı. Bizden Haberler'in özel sayısında, Koç Holding'in 1990'lu yıllarda küresel devler ligine çıktığı ve 2000'lerde büyük satın almalar gerçekleştirdiği kaydedildi.