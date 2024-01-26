Haberler Yaşam Kocadağ Yaylası doğa tutkunlarını ağırlıyor

Kocadağ Yaylası doğa tutkunlarını ağırlıyor Samsun'un Atakum ilçesinde 1350 rakımda bulunan Kocadağ Yaylası, doğal güzelliğiyle vatandaşların her mevsim gezi rotaları arasında bulunuyor Anadolu Ajansı Giriş: 26.01.2024 - 09:33 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:33 facebook

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Deniz seviyesinden 6 ila 8 derece sıcaklık farkı olan Kocadağ Yaylası kentte doğa turizminde önemli bir yer tutuyor. Off-road, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi ‎birçok doğa sporuna ev sahipliği yapan Kocadağ Yaylası, Samsun manzarasını izlemek isteyen doğaseverlerin de uğrak mekanı.

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Sahile 19 kilometre uzaklıktaki yayla gün içinde birkaç mevsim yaşamak isteyen doğa severlerin en çok tercih ettiği kaçış noktalarından biri.