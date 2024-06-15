Kocaeli bayram namazı saati 2024: Kocaeli Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Kocaeli bayram namaz saatini duyurdu. Bayram günü cami ve mescitlere gidecek olan vatandaşlar önceden açıklanan namaz vaktine uygun hareket etmek istiyor. Peki Kocaeli bayram namazı saati kaçta? İşte Kocaeli Kurban Bayramı namazı saati vakti 2024
Kocaeli Bayram namazı saati bayram dolasıyla araştırılıyor. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınıyor. Peki Kocaeli’de bayram namazı ne zaman kılınacak, ezan saat kaçta? İşte Diyanet namaz vakitleri ile 2024 Kocaeli bayram namazı saati
KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024
Kocaeli Kurban Bayramı namazı saati Diyanet İşleri tarafından açıklandı.
Kocaeli bayram namazı saati: 06.04
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.
Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır: