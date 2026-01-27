Kocaeli'de denizde bulunan cansız bedenin kimliği belli oldu

Bingöl merkezli "change" araç operasyonu: 4 tutuklama

Bingöl'de ağır hasarlı araçlara ait şasi ve motor bilgilerini, çalınmış, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılması suretiyle "change" işlemi yapan 4 şüpheli tutuklandı. 5 adet change araca el konulurken şüphelilere ait hesaplarda 294 milyon 895 bin TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi. (İHA)