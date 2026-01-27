Kocaeli'de denizde bulunan cansız bedenin kimliği belli oldu
Kocaeli'de bulunan cansız bedenin 29 yaşındaki Cengiz Bilmez'e ait olduğu belirlendi. İskeleden açıkta hareketsiz halde görülen Bilmez'in cenazesi ekiplerce denizden çıkarıldı. Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Bilmez'in cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün denizde bulunan cansız bedenin 29 yaşındaki Cengiz Bilmez'e ait olduğu belirlendi.
İSKELE AÇIKLARINDA BİR KİŞİ GÖRÜLDÜ
İHA'daki habere göre; dün saat 14.00 sıralarında Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir sitenin iskelesi açıklarında su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
CANSIZ BEDEN İSKELEYE GETİRİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılarak tekneye alınan cansız beden, iskeleye getirildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemelerde cansız bedenin 29 yaşındaki Cengiz Bilmez'e ait olduğu tespit edildi.
3 ÇOCUK BABASIYMIŞ
3 çocuk babası Bilmez'in, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Cenaze, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cengiz Bilmez'in cenazesi, bugün Yukarı Hereke Ulu Camisinde kılınacak namazın ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda defnedilecek.