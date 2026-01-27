Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de denizde bulunan cansız bedenin kimliği belli oldu | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de denizde bulunan cansız bedenin kimliği belli oldu

        Kocaeli'de bulunan cansız bedenin 29 yaşındaki Cengiz Bilmez'e ait olduğu belirlendi. İskeleden açıkta hareketsiz halde görülen Bilmez'in cenazesi ekiplerce denizden çıkarıldı. Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Bilmez'in cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 12:10 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cansız bedenin kimliği belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün denizde bulunan cansız bedenin 29 yaşındaki Cengiz Bilmez'e ait olduğu belirlendi.

        İSKELE AÇIKLARINDA BİR KİŞİ GÖRÜLDÜ

        İHA'daki habere göre; dün saat 14.00 sıralarında Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir sitenin iskelesi açıklarında su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        CANSIZ BEDEN İSKELEYE GETİRİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılarak tekneye alınan cansız beden, iskeleye getirildi.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Yapılan incelemelerde cansız bedenin 29 yaşındaki Cengiz Bilmez'e ait olduğu tespit edildi.

        3 ÇOCUK BABASIYMIŞ

        3 çocuk babası Bilmez'in, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi.

        AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        Cenaze, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cengiz Bilmez'in cenazesi, bugün Yukarı Hereke Ulu Camisinde kılınacak namazın ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda defnedilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bingöl merkezli "change" araç operasyonu: 4 tutuklama

        Bingöl'de ağır hasarlı araçlara ait şasi ve motor bilgilerini, çalınmış, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılması suretiyle "change" işlemi yapan 4 şüpheli tutuklandı. 5 adet change araca el konulurken şüphelilere ait hesaplarda 294 milyon 895 bin TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit...
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Psikolojik tedavi gördüğünü gizledi, kusurlu sayıldı
        Psikolojik tedavi gördüğünü gizledi, kusurlu sayıldı
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği
        Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı