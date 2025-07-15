Kocaeli'de doğalgaz sızıntısı şüphesi
Kocaeli Gölcük'te 5 katlı bir apartmanda doğalgaz sızıntısı olduğu şüphesiyle bina sakinleri tahliye edildi
Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Yüzbaşılar Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın girişindeki doğalgaz kutusundan gaz kokusu geldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, apartman sakinlerini tahliye etti. Gerekli çalışmaların ardından bina sakinlerinin dairelerine girmelerine müsaade edildi.