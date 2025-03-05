Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan kadın hastaneye kaldırıldı
Giriş: 05.03.2025 - 23:26 Güncelleme: 05.03.2025 - 23:26
Yahyakaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’nde İ.M. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçtiği sırada Saadet Hye çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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