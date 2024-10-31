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        Haberler Gündem Kocaeli'de palet deposunda yangın - Güncel haberler

        Kocaeli'de palet deposunda yangın

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, palet deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 19:02 Güncelleme: 31.10.2024 - 19:02
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        Palet deposunda alevler yükseldi
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        Yangın, saat 17.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Adem Yavuz Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan bir palet deposunda çıktı.

        Depoda bulunan ahşap paletler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

        Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.

        Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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