Kocaeli'de çocuklara tiyatro ile "Sıfır Atık" bilinci
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını eğlenceli ve öğretici bir dille kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda düzenlenen "Çöpe Hiç At, Sıfır Olsun" tiyatrosunun prömiyeri Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çevre bilincini geliştirmek ve gelecek nesillere sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla hazırladığı "Çöpe Hiç At, Sıfır Olsun" adlı tiyatro oyununu öğrencilerle buluşturuyor.
Proje kapsamında dört öğrencinin sıfır atık konulu tiyatro yarışmasına hazırlanırken yaşadıkları serüveni sahneye taşıyan oyunun prömiyeri Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.
"Çöpe Hiç At, Sıfır Olsun" tiyatro oyunu; çocuklara günlük yaşamda oluşturdukları atıkları fark ettirerek, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam bilinci kazandırmayı amaçlıyor.
Atıkları kaynağında ayırma, ihtiyaç dışı tüketimden kaçınma, bozulan eşyaları onarma ya da yeniden değerlendirme gibi konular eğlenceli, mizahi ve duygusal bir dille işleniyor.
Oyun, çöp kovalarının çiçek saksısına dönüşebileceği hayalinden yola çıkarak; reddet, azalt, yeniden kullan, dönüştür, kompost yap ilkeleri doğrultusunda atık yönetimini çocuklara etkili bir şekilde aktarıyor.
Oyunun sonunda çocukların ifade ettiği "Bir Dünya Daha Yok, Sıfır Atık Son Umudum" sözleri çevreye ve yaşama dair umut dolu mesajları verirken, izleyicilerde ise farkındalık ve sorumluluk duygusu uyandırması hedefleniyor.