Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Kocaeli'de tiyatro ile "Sıfır Atık" bilinci | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de çocuklara tiyatro ile "Sıfır Atık" bilinci

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını eğlenceli ve öğretici bir dille kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda düzenlenen "Çöpe Hiç At, Sıfır Olsun" tiyatrosunun prömiyeri Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 12:49 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çevre bilincini geliştirmek ve gelecek nesillere sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla hazırladığı "Çöpe Hiç At, Sıfır Olsun" adlı tiyatro oyununu öğrencilerle buluşturuyor.

        2

        Proje kapsamında dört öğrencinin sıfır atık konulu tiyatro yarışmasına hazırlanırken yaşadıkları serüveni sahneye taşıyan oyunun prömiyeri Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        3

        "Çöpe Hiç At, Sıfır Olsun" tiyatro oyunu; çocuklara günlük yaşamda oluşturdukları atıkları fark ettirerek, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

        4

        Atıkları kaynağında ayırma, ihtiyaç dışı tüketimden kaçınma, bozulan eşyaları onarma ya da yeniden değerlendirme gibi konular eğlenceli, mizahi ve duygusal bir dille işleniyor.

        5

        Oyun, çöp kovalarının çiçek saksısına dönüşebileceği hayalinden yola çıkarak; reddet, azalt, yeniden kullan, dönüştür, kompost yap ilkeleri doğrultusunda atık yönetimini çocuklara etkili bir şekilde aktarıyor.

        6

        Oyunun sonunda çocukların ifade ettiği "Bir Dünya Daha Yok, Sıfır Atık Son Umudum" sözleri çevreye ve yaşama dair umut dolu mesajları verirken, izleyicilerde ise farkındalık ve sorumluluk duygusu uyandırması hedefleniyor.

        7

        Oyunun sahneleneceği kültür merkezlerine yakın bölgelerdeki yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor.

        8
        9
        #kocaeli haberleri
        #sıfır atık
        #tiyatro
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!