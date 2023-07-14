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        Kadın ve çocuklar çığlık çığlığa kaldı! Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde insanın kanını donduran bir saldırı meydana geldi. İlçede bir seyir halindeki bir yolcu otobüsünün önünü kesek 4 kişi ateş açtı. Otobüsün camları kırılırken kadın ve çocuklar çığlık çığlığa kaldı. Şans eseri yaralanan olmazken zanlılar hızla olay yerinden uzaklaştı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:43
        Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı!
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, araçla yolcu otobüsünün önünü kesen 4 kişi, ateş açtı.

        DHA'nın haberine göre saldırıda otobüsün camları kırılırken, yolcuların yaşadığı korku dolu anlar, kameraya yansıdı.

        CAMLARA DOĞRU ATEŞ AÇTILAR

        Olay, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunda meydana geldi. İstanbul'dan Sinop'a giden bir yolcu otobüsünü önünü araçla kesen 4 kişi, camlara doğru ateş açtı.

        Otobüsün camları kırılırken, yolcular büyük korku yaşadı. Şüpheliler hızla bölgeden uzaklaştı. Bir yolcunun kamerasına yansıyan saldırı sonrası kaçan şüpheliler aranıyor.

        #son dakika
        #kocaeli
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