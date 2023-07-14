Kadın ve çocuklar çığlık çığlığa kaldı! Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde insanın kanını donduran bir saldırı meydana geldi. İlçede bir seyir halindeki bir yolcu otobüsünün önünü kesek 4 kişi ateş açtı. Otobüsün camları kırılırken kadın ve çocuklar çığlık çığlığa kaldı. Şans eseri yaralanan olmazken zanlılar hızla olay yerinden uzaklaştı