Kadın ve çocuklar çığlık çığlığa kaldı! Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde insanın kanını donduran bir saldırı meydana geldi. İlçede bir seyir halindeki bir yolcu otobüsünün önünü kesek 4 kişi ateş açtı. Otobüsün camları kırılırken kadın ve çocuklar çığlık çığlığa kaldı. Şans eseri yaralanan olmazken zanlılar hızla olay yerinden uzaklaştı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, araçla yolcu otobüsünün önünü kesen 4 kişi, ateş açtı.
DHA'nın haberine göre saldırıda otobüsün camları kırılırken, yolcuların yaşadığı korku dolu anlar, kameraya yansıdı.
CAMLARA DOĞRU ATEŞ AÇTILAR
Olay, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunda meydana geldi. İstanbul'dan Sinop'a giden bir yolcu otobüsünü önünü araçla kesen 4 kişi, camlara doğru ateş açtı.
Otobüsün camları kırılırken, yolcular büyük korku yaşadı. Şüpheliler hızla bölgeden uzaklaştı. Bir yolcunun kamerasına yansıyan saldırı sonrası kaçan şüpheliler aranıyor.