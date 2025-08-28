Kocaeli'nde olay, Darıca ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Eğitim Caddesi üzerindeki Mehmet Akif Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, öğrencisinin kaydı için okula gelen H.K., ikamet bilgilerini usule aykırı şekilde beyan etti.

OKUL YÖNETİMİ BAŞVURUYU REDDETTİ DHA'daki habere göre okul yönetimi, başvurunun yasalara uygun olmadığını belirterek kayıt talebini reddetti.

AİLECE OKULA GELDİLER Bunun üzerine H.K. ve ailesi, okul müdürü Ümit Biber ile müdür yardımcısı Mustafa Akdemir’in odasına girdi. İddiaya göre öğrencinin avukat olan amcası, idarecilere hakaret ve tehditlerde bulundu.

BIÇAKLA MÜDÜRE SALDIRDI Ardından H.K., cebinden çıkardığı bıçakla müdür ve yardımcısına saldırmaya çalıştı.