        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Okullar açılmadan öğretmene bıçaklı saldırı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Okullar açılmadan öğretmene bıçaklı saldırı!

        Kocaeli'nde, Mehmet Akif Ortaokulu'na giden veli H.K., öğrencisinin kaydı için sahte adres beyanında bulundu. Okul yönetiminin talebi reddetmesi üzerine çıkan tartışmada veli, idarecilere bıçakla saldırmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 08:57 Güncelleme: 28.08.2025 - 08:57
        
        Kocaeli'nde olay, Darıca ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Eğitim Caddesi üzerindeki Mehmet Akif Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, öğrencisinin kaydı için okula gelen H.K., ikamet bilgilerini usule aykırı şekilde beyan etti.

        OKUL YÖNETİMİ BAŞVURUYU REDDETTİ

        DHA'daki habere göre okul yönetimi, başvurunun yasalara uygun olmadığını belirterek kayıt talebini reddetti.

        AİLECE OKULA GELDİLER

        Bunun üzerine H.K. ve ailesi, okul müdürü Ümit Biber ile müdür yardımcısı Mustafa Akdemir’in odasına girdi. İddiaya göre öğrencinin avukat olan amcası, idarecilere hakaret ve tehditlerde bulundu.

        BIÇAKLA MÜDÜRE SALDIRDI

        Ardından H.K., cebinden çıkardığı bıçakla müdür ve yardımcısına saldırmaya çalıştı.

        SALDIRI GİRİŞİMİ KAMERADA

        Saldırı, okulun diğer müdür yardımcısı ile çevredekilerin müdahalesiyle son anda engellendi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, aile üyelerinin idarecilerin odasında hakaretler savurduğu, H.K.’nın bıçakla saldırıya yeltendiği anlar yer aldı.

        Görüntülerde H.K.’nın, idarecilerin müdahalesiyle elinden düşürdüğü bıçağı yerden alıp yeniden saldırı girişiminde bulunduğu da görüldü.

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
