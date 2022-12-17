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'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLİN ALKOLLÜ SÜRÜCÜSÜ KAZA YAPTI 3 YARALI



KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. Sürücü M.O.Y.'nin 1.82 promil alkollü olduğu belirlendi.Kaza, saat 00.30 sıralarında Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, kontrol noktasına yaklaşan M.O.Y. yönetimindeki 41 AKM 062 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan M.O.Y., kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre süren takibin ardından M.O.Y., direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobille refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü M.O.Y. ile otomobilde bulunan G.K. ve E.K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sürücü M.O.Y.'nin 1.82 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 'alkollü araç kullanma', 'dur ikazına uymama' ve 'trafiği tehlikeye düşürme' suçlarından işlem yapıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Olay yerinde polis ekiplerinin çalışmaları

-DetaylarHaber-Kamera Alişan KOYUNCUBAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli Alişan KOYUNCU

2022-12-17 02:22:10



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