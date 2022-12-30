Denizi kirleten İtalya bandıralı gemiye 11 milyon 301 bin liralık rekor ceza 

KOCAELİ, (DHA)İZMİT Körfezi´ndeki limanda demirli İtalyan bandıralı geminin denizi kirletmesi nedeniyle, 11 milyon 301 bin 601 lira ile rekor ceza kesildi.
İzmit Körfezi´nde, limanda demirli geminin denizde petrol türevi kirliliğe neden olması üzerine yetkililere haber verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, limana gelerek incelemelerde bulundu. Denizi kirlettiği belirlenen İtalya bandıralı `Grande Ellade´ isimli Ro-Ro'ya 11 milyon 301 bin 601 lira ile rekor ceza kesildi. Şimdiye kadar kirliliğe neden olan bir gemiye en yüksek miktardaki ceza kesildiği belirtilirken; geminin etrafına bariyerler çekilerek kirliliğin yayılması engellenmeye çalışıldı. Bölgede temizlik çalışmaları başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2022-12-30 21:02:41
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