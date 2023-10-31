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        Atılan taşla motosikletten düşen 17 yaşındaki Yunus, hastanede öldü

        KOCAELİ'de,seyir halindeyken kendisine fırlatılan taş nedeniyle motosikletinin direksiyon kontrolünü kaybedip düşen Yunus Tanko (17), hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:25
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        Atılan taşla motosikletten düşen 17 yaşındaki Yunus, hastanede öldü
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        KOCAELİ'de,seyir halindeyken kendisine fırlatılan taş nedeniyle motosikletinin direksiyon kontrolünü kaybedip düşen Yunus Tanko (17), hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, önceki gün öğle saatlerinde, Dilovası ilçesi Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Caddede motosikletiyle hızla giden Yunus Tanko'ya, iddiaya göre kimliği tespit edilemeyen kişi taş attı. Taştan korunmak isterken direksiyon kontrolünü kaybeden Tanko, motosikletten düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yunus Tanko, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tanko, dün, hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay anı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, taş atıp Tanko'nun kaza yapmasına sebep olan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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