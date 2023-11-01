TEM'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi, yaralandı.
KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi, yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Körfez ilçesi Kirazlı mevkisinde meydana geldi. Kübra T.´nin kontrolünü yitirdiği 06 DVJ 663 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü 20 dakika ulaşıma kapandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.