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        Bakan Göktaş'tan gençlere: Mücadeleden asla korkmayın

        AİLEveSosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Hayatınızda her zaman bir felsefeniz olsun; idealleriniz olsun. Mücadeleden asla korkmayın" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:13 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:15
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        Bakan Göktaş'tan gençlere: Mücadeleden asla korkmayın
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        AİLEveSosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Hayatınızda her zaman bir felsefeniz olsun; idealleriniz olsun. Mücadeleden asla korkmayın" dedi.

        Bakan Göktaş, bugün bir dizi ziyaret için Kocaeli´ye geldi. Kocaeli Valiliği'ni ziyaret edip, Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda partililer ile buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı da makamında ziyaret eden Göktaş, Başiskele Belediyesi'nce düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi'ne katıldı. Göktaş'a, Vali Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın da eşlik etti. Zirvede konuşan Göktaş, hayatı boyunca ideallerinden taviz vermediğini söyledi.

        'SİZLERE GÜVENİMİZ TAM'

        Gençlere tavsiyelerde bulunan Göktaş, "Hayatınızda her zaman bir felsefeniz olsun; idealleriniz olsun. Mücadeleden asla korkmayın. Bazen önünüze çok zorluklar çıkabilir. Hayat sizi farklı engeller ile karşılaştırabilir. Dedemin marketinde kasiyerlik yaptığım zamanlarda, üniversiteli olduğum yıllarda, başörtülü ve Müslüman olduğum için yaşadığım zorluklara rağmen veya kadın olduğum için yaşadığım zorluklara rağmen, bu zorlukların tümü bugün beni ben yapan olaylardır. Bu tecrübeler mücadele ile taçlandırılıyor. Sizler de asla, 'Hayatımda neden bunlar oluyor?' demeyin. Her tercih aynı zamanda bir vazgeçiştir. Bundan asla korkmayın. Bir karar almaktan ve bunu uygulamaktan asla vazgeçmeyin. Gelecek yüzyıla damgasını vuracak olanlar, sizlersiniz. O yüzden, sizlere güvenimiz tam" dedi.

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