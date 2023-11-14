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        Hafif ticari araç 2 büyükbaş hayvana çarptı: 4 yaralı

        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde hafif ticari aracın, yola çıkan 2 büyükbaş hayvana çarpması sonucu meydana gelen kazada; 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı, büyükbaşlardan ise biri öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 21:08 Güncelleme: 14.11.2023 - 21:10
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        Hafif ticari araç 2 büyükbaş hayvana çarptı: 4 yaralı
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        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde hafif ticari aracın, yola çıkan 2 büyükbaş hayvana çarpması sonucu meydana gelen kazada; 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı, büyükbaşlardan ise biri öldü.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Gelturan yönetimindeki 34 DD 0896 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan 2 büyükbaş hayvana çarptı. Kazada, sürücü Erkan Gelturan ile hafif ticari araçta bulunan 3 çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 1sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

         Hafif ticari aracın çarptığı büyükbaş hayvanlardan biri ölürken diğeri de yaralandı. Yaralanan hayvan daha sonra yoldan uzaklaşarak gözden kayboldu. Büyükbaş hayvanları başıboş bırakıp kazaya sebebiyet veren kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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