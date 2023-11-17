CHP Kocaeli eski milletvekili Erenkaya kazada yaralandı İZMİT´tecadde üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada aralarında CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya´nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

İZMİT´tecadde üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada aralarında CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya´nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sefa Kemal Y. yönetimindeki 34 FFA 70 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa U. yönetimindeki 41 DA 005 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sırasında Mustafa U. yönetimindeki otomobil savrularak park halindeki 41 HD 324 plakalı otomobile çarptı. Kazada ağır hasar alan Mustafa U. idaresinde otomobilde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP eski il yöneticisi Zeynel Başlak ile CHP İzmit eski belediye meclis üyesi Cengiz Özcan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.