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        Kartepe'ye ilk kar yağdı

        TÜRKİYE'ninönemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'de mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı amatör kameralar tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 21:38 Güncelleme: 18.11.2023 - 21:40
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        Kartepe'ye ilk kar yağdı
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        TÜRKİYE'ninönemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'de mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı amatör kameralar tarafından kaydedildi.

        İstanbul'a karayoluyla 1,5 saat uzaklıkta bulunan Kocaeli'nin Kartepe bölgesinde, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Tepenin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, kar yağışı amatör kameralar tarafından görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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