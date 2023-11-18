Kartepe'ye ilk kar yağdı

TÜRKİYE'ninönemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'de mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı amatör kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul'a karayoluyla 1,5 saat uzaklıkta bulunan Kocaeli'nin Kartepe bölgesinde, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Tepenin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, kar yağışı amatör kameralar tarafından görüntülendi.

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