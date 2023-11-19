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        İzmit'te yağmur ve fırtına; ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:38
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        İzmit'te yağmur ve fırtına; ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi (2)
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        KOCAELİVALİLİĞİ:7 KİŞİ HAFİF YARALANDI

        Kentte etkisini gösteren yağmur, kar yağışı ve fırtına ile ilgili Kocaeli Valiliği yazılı açıklama yaptı. Yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle 7 kişinin hafif şekilde yaralandığının belirtildiği açıklamada, "18.11.2023 Cumartesi günü ilk saatlerinde başlayarak bölge genelinde etkili olan fırtına ve akabinde etkili olan yağışlar sebebiyle yer yer su baskınları ve trafik kazalarına bağlı olarak geçici ulaşımda aksamalar meydana gelmiştir. Günün ilk saatlerinden itbaren etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20´si konut, 5´i işyeri olmak üzere toplamda 25 su baskını, 5 çatı uçması, 26 ağaç devrilmesi ve 23´ü maddi hasarlı, 8´i yaralamalı olmak üzere 31 tane trafik kazası meydana gelmiş olup, 7 kişi hafif yaralanmıştır" denildi.

        'KAPALI YA DA DARALAN YOL BULUMUYOR'

        Açıklamada, Kocaeli genelinde ortalama rüzgar hızının saatte 21 kilometre olduğu, en yüksek rüzgar hızının ise Darıca kuzey batı yönünden saatte 35 kilometre olarak gerçekleştiği belirtilerek, "İlimiz genelinde ortalama rüzgar hızı saatte 21 km olmak üzere en yüksek rüzgar hızı Darıca kuzey batı yönünden saate 35 km olarak gerçekleşmiştir. Ortalama yağış miktarı ise metrekareye 73 kg olmak üzere en yüksek yağış miktarı metrekare 196 kg olarak Kandıra ilçemizde tespit edilmiştir. Yüksek kesimlerde görülen kar yağışları nedeniyle yollarımızda kısmi olarak daralmalar meydana gelimiş ise de; şu an itibariyle kapalı ya da daraltılmış yolumuz bulunmamakta olup, kar küreme ve temizleme çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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