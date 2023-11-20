Raylarda yürürken yüksek hızlı tren çarptı

KOCAELİ´ninDilovası ilçesinde raylarda yürürken yüksek hızlı trenin (YHT) çarptığı Sedat Göremen (48) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle duran YHT seferleri, yaklaşık 1 saat sonra yeniden başladı.

Körfez ilçesindeki Hereke Tren İstasyonu´ndan İstanbul´a hareket eden yüksek hızlı tren, Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi´nde raylarda yürüdüğü belirtilen Sedat Göremen´e çarptı. Makinist treni durdururken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´na bağlı ekipler ile AFAD ekipleri, yaralanan Göremen´i merdiven ve halatla yola çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Sedat Göremen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle durdurulan YHT seferleri, yaklaşık 1 saat sonra yeniden başladı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.