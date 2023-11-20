Raylarda yürürken yüksek hızlı tren çarptı
KOCAELİ´ninDilovası ilçesinde raylarda yürürken yüksek hızlı trenin (YHT) çarptığı Sedat Göremen (48) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle duran YHT seferleri, yaklaşık 1 saat sonra yeniden başladı.
KOCAELİ´ninDilovası ilçesinde raylarda yürürken yüksek hızlı trenin (YHT) çarptığı Sedat Göremen (48) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle duran YHT seferleri, yaklaşık 1 saat sonra yeniden başladı.
Körfez ilçesindeki Hereke Tren İstasyonu´ndan İstanbul´a hareket eden yüksek hızlı tren, Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi´nde raylarda yürüdüğü belirtilen Sedat Göremen´e çarptı. Makinist treni durdururken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´na bağlı ekipler ile AFAD ekipleri, yaralanan Göremen´i merdiven ve halatla yola çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Sedat Göremen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle durdurulan YHT seferleri, yaklaşık 1 saat sonra yeniden başladı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.