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        D-100 karayolunda servis minibüsü alev alev yandı

        KOCAELİ´ninDilovası ilçesi D-100 Karayolu´nda seyir halinde olan servis minibüsü alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 20:28 Güncelleme: 21.11.2023 - 20:30
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        D-100 karayolunda servis minibüsü alev alev yandı
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        KOCAELİ´ninDilovası ilçesi D-100 Karayolu´nda seyir halinde olan servis minibüsü alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Olay, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Dilovası rampası mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ş.C. idaresindeki 41 P 2466 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken yanmaya başladı. Minibüs sürücüsü aracını yolun kenarına çekerek itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle minibüs alev topuna döndü. Olay nedeniyle D-100 karayolunda ulaşım aksarken, uzun araç kuyruğu oluştu. Ekipler, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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