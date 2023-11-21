D-100 karayolunda servis minibüsü alev alev yandı

KOCAELİ´ninDilovası ilçesi D-100 Karayolu´nda seyir halinde olan servis minibüsü alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Dilovası rampası mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ş.C. idaresindeki 41 P 2466 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken yanmaya başladı. Minibüs sürücüsü aracını yolun kenarına çekerek itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle minibüs alev topuna döndü. Olay nedeniyle D-100 karayolunda ulaşım aksarken, uzun araç kuyruğu oluştu. Ekipler, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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