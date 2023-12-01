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        Eski sevgilisi tabancayla kapısına dayandı; KADES sayesinde kurtuldu

        İZMİT'te,K.Y. (26) isimli kadın, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Ç.C.'nin (27) evine girmeye çalıştığını fark edip KADES uygulamasından ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri 3 dakika içinde adrese gelerek Ç.C.'yi üzerindeki ruhsatsız tabanca, mermiler ve bıçakla yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:20
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        Eski sevgilisi tabancayla kapısına dayandı; KADES sayesinde kurtuldu
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        İZMİT'te,K.Y. (26) isimli kadın, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Ç.C.'nin (27) evine girmeye çalıştığını fark edip KADES uygulamasından ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri 3 dakika içinde adrese gelerek Ç.C.'yi üzerindeki ruhsatsız tabanca, mermiler ve bıçakla yakaladı.

        Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi´nde meydana geldi. K.Y., daha önce kendisine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Ç.C.'yi, kapıda, evine girmeye çalışırken görüp Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ihbarda bulundu. Bunun üzerine jandarma ekipleri 3 dakikada adrese geldi. Eve giremeden ruhsatsız tabanca, mermiler ve bıçakla yakalanan Ç.C. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ç.C. bugün Kocaeli Adliyesi´ne sevk edildi.

        Bu arada K.Y.'nin, eski sevgilisi Ç.C.'nin kendisini bulamaması için sık sık adres değiştirdiği, olayın yaşandığı eve de yeni taşındığı öğrenildi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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