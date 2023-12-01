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        Kocaeli'de silahıyla eski kız arkadaşının evine giden kişi KADES sayesinde yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı olan eski erkek arkadaşının evine geldiğini fark eden genç kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:15 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:19
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        Kocaeli'de silahıyla eski kız arkadaşının evine giden kişi KADES sayesinde yakalandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı olan eski erkek arkadaşının evine geldiğini fark eden genç kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde kurtarıldı.

        Akpınar Mahallesi'nde yaşayan K.Y. (26), eski erkek arkadaşı Ç.C'nin (27) evine geldiğini fark etmesi üzerine telefonundan KADES uygulamasıyla yardım talep etti.

        Bunun üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ç.C'yi ruhsatsız tabancayla yakaladı.

        Şüpheli Ç.C'nin üst aramasında, tabanca, bu silaha ait şarjör, 3 fişek ve kart şeklinde bıçak ele geçirildi.

        Hakkında verilen önleyici tedbir kararını ihlal eden şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

        Mağdur K.Y'nin daha önce KADES uygulaması konusunda jandarma ekiplerinden eğitim aldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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