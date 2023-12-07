Kayganlaşan yolda iki hafif ticari araç, tankere çarptı: 1´i ağır 3 yaralı KOCAELİ´ninDilovası ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki hafif ticari araç, D-100 karayolunda kenarda bekleyen tankere çarptı. Kazada 1´i ağır 3 kişi yaralandı.

KOCAELİ´ninDilovası ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki hafif ticari araç, D-100 karayolunda kenarda bekleyen tankere çarptı. Kazada 1´i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Dilovası ilçesi D-100 Karayolu´nda meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan İ.E. idaresindeki 34 BSA 152 plakalı hafif ticari araç ile A.Y. yönetimindeki 41 TF 329 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarında bekleme yapan tekstil yağı yüklü H.A. idaresindeki 68 EP 187 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüler İ.E ve A.Y. ile 41 TF 329 plakalı araçta bulunan yolcu A.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.