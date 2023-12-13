Kocaeli'de, şarampole devrilen kamyonun altında kalan sürücü öldü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun altında kalan sürücü Ogün Topçu yaşamını yitirdi, araçtaki Yusuf Kestelli yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Hacıosman Mahallesi İlimtepe yolunda meydana geldi. Ogün Topçu yönetimindeki 41 AKS 814 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyondaki Yusuf Kestelli ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, sürücü ise çevrede bulunamadı. Ekipler, kamyonun altında kaldığı tespit edilen Ogün Topçu'yu yaklaşık 3,5 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan kontrolde Topçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Kestelli'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Topçu'nun cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.