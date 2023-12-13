Kocaeli'de yüzer havuz battı; 24 personel kurtarıldı
KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde bir özel tersanedeki yüzer havuz, yat alma manevrası yaptığı sırada battı. Bu sırada yüzer havuzun üzerinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç kurtarıldı.
KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde bir özel tersanedeki yüzer havuz, yat alma manevrası yaptığı sırada battı. Bu sırada yüzer havuzun üzerinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç kurtarıldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Başiskele ilçesinde serbest ticaret bölgesinde meydana geldi. Tersane açıklarında yat alma manevrası yapan yüzer havuz battı. Yüzer havuzda görevli 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, tersane görevlileri tarafından başka bir tekneye alınarak kurtarıldı. Hafif yaralanan 2 personel, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.