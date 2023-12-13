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        Kocaeli'de yüzer havuz battı; 24 personel kurtarıldı

        KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde bir özel tersanedeki yüzer havuz, yat alma manevrası yaptığı sırada battı. Bu sırada yüzer havuzun üzerinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:10
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        Kocaeli'de yüzer havuz battı; 24 personel kurtarıldı
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        KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde bir özel tersanedeki yüzer havuz, yat alma manevrası yaptığı sırada battı. Bu sırada yüzer havuzun üzerinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç kurtarıldı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Başiskele ilçesinde serbest ticaret bölgesinde meydana geldi. Tersane açıklarında yat alma manevrası yapan yüzer havuz battı. Yüzer havuzda görevli 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, tersane görevlileri tarafından başka bir tekneye alınarak kurtarıldı. Hafif yaralanan 2 personel, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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        Galeri
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        Galeri

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