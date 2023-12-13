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        Karamürsel'de "Dünya İnsan Hakları Günü" programı düzenlendi

        Karamürsel ilçesinde, "Dünya İnsan Hakları Günü" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:14 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:21
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        Karamürsel'de "Dünya İnsan Hakları Günü" programı düzenlendi
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        Karamürsel ilçesinde, "Dünya İnsan Hakları Günü" programı düzenlendi.

        Amiral Karamürsel İlkokulu tarafından Karamürsel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Osman Aslan Canbaba, yaptığı konuşmada, dünyanın çeşitli bölgelerinde zulümlerin devam ettiğini belirterek, "Bunun böyle olmaması için bizim daha güçlü olmamız, daha çok çalışmamız ve bu zulümleri durdurabilecek güce erişmemiz gerekiyor." dedi.

        Konuşmanın ardından, öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterileri sunuldu, şarkı ve şiirler okundu.

        Daha sonra resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Yıldız, AK Parti Karamürsel İlçe Başkan Vekili Mecit Erdoğan, Amiral Karamürsel İlkokulu Müdürü Muammer Aksoy, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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