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        Pompalı tüfekle köfteciyi vuran şüpheli, eski ortağı çıktı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 18:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:00
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        Pompalı tüfekle köfteciyi vuran şüpheli, eski ortağı çıktı (2)
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        TUTUKLANDI

        Kocaeli'deeski ortağı olan köfteci Hakan Sayanoğlu'nu bacağından pompalı tüfekle vuran Berkcan Güngör, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        EŞİNİ KORUMAK İÇİN TÜFEĞİN ÖNÜNE GEÇMİŞ

        Hastanede tedavisi süren ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Hakan Sayanoğlu'nun polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Sayanoğlu'nun, "Olay günü Berkcan Güngör beni arayıp tehdit etti. Ben de bunun üzerine dükkanı kapatıp çıkmaya hazırlanıyordum. O sırada Berkcan geldi. Silahla ateş açtı. Elimde büyük dondurma dolabı şemsiyesiyle kendimi korumaya çalıştım. Silahı eşime doğrultunca eşimi korumak için önüne geçtim. Aramızda ortaklıktan kaynaklı alacak- verecek meselesi kalmamıştı. Tüm ödemeleri noter huzurunda sözleşme ile yapmıştık" dediği öğrenildi. 

        DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

        Bu arada, Hakan Sayanoğlu´nun ortaklıklarının sonlandırılmasının ardından kendisi ve oğlunun Berkcan Güngör tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Güngör'ün bu olaydan da mahkemece ceza aldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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