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        Kocaeli'de devrilen tırın altında kalan sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde devrilen tırın altında kalan sürücü öldü, yanındaki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 18:28 Güncelleme: 13.12.2023 - 18:35
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        Kocaeli'de devrilen tırın altında kalan sürücü öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde devrilen tırın altında kalan sürücü öldü, yanındaki kişi yaralandı.

        Hacı Osman Mahallesi'nde seyreden O.T. idaresindeki 41 AKS 814 plakalı mıcır yüklü tır, yokuştan inerken devrildi. Sürüklenen tır, bariyeri aşarak yaklaşık 10 metre yüksekten boş arsaya düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta bulunan Y.K. itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekipler, kazada aracın altında kalan sürücüye, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından tır ve dorsenin vinçlerin yardımıyla kaldırılması sonucu ulaştı.

        Hayatını kaybettiği belirlenen O.T’nin cenazesi, asri mezarlık morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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