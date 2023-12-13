Kocaeli'de devrilen tırın altında kalan sürücü öldü, 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde devrilen tırın altında kalan sürücü öldü, yanındaki kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde devrilen tırın altında kalan sürücü öldü, yanındaki kişi yaralandı.
Hacı Osman Mahallesi'nde seyreden O.T. idaresindeki 41 AKS 814 plakalı mıcır yüklü tır, yokuştan inerken devrildi. Sürüklenen tır, bariyeri aşarak yaklaşık 10 metre yüksekten boş arsaya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan Y.K. itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler, kazada aracın altında kalan sürücüye, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından tır ve dorsenin vinçlerin yardımıyla kaldırılması sonucu ulaştı.
Hayatını kaybettiği belirlenen O.T’nin cenazesi, asri mezarlık morguna götürüldü.
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