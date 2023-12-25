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        Bariyerlere çarpan minibüsteki 15 yolcu yaralandı

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde D-100 kara yolunda bariyerlere çarpan minibüsteki 15 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:35
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        Bariyerlere çarpan minibüsteki 15 yolcu yaralandı
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        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde D-100 kara yolunda bariyerlere çarpan minibüsteki 15 yolcu yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gebze'den İstanbul'a yolcu taşıyan G.A. idaresindeki 34 M 5905 plaka minibüs, yan yoldan D-100 kara yoluna çıktığı sırada kontrolden bariyerlere çarptı. Kazada minibüsteki 15 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü G.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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