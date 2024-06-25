Bedelli askerlik zammından etkilenmemek için cuma son gün

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacaklara son tarih uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bedel ve ek bedel tutarının Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği hatırlatıldı. Açıklamada, başvuruda bulunmak isteyen adayların 28 Haziran tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği ifade edildi.

Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaklaşık yüzde 20 oranında artış bekleniyor. Buna göre, bedelli askerlik ücreti temmuz ayında yaklaşık 36 bin lira artacak.

Bedelli askerlik başvurusunu 28 Haziran’a kadar yapanlar 182 bin 609 TL ödeyecekler. Temmuz ayında yapanlar ise 219 bin lira dolayında ödemek zorunda kalacaklar. REKLAM Bedelli askerlik uygulaması 2019 yılında kalıcı hale getirildi. Ücreti de asteğmenlerin 6 aylık maaşına karşılık gelen göstergeye endekslendi. Memur maaşlarına paralel olarak her 6 ayda bir artırılıyor. BEŞ YILDA 6'YA KATLANDI 2019 yılında 31 bin 343 TL ile başlayan bedelli askerlik ücreti 2023 ocak ayında 104 bin 84 TL, 2024 ocak ayında ise 182 bin 609 TL oldu.