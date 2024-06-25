İlkay Gündoğan'dan Galatasaray taraftarına müjde!
Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluk için kolları sıvayan Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor... Orta sahaya iki takviye birden düşünen sarı-kırmızılıların gündemine gelen İlkay Gündoğan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor
Süper Lig'de üst üste iki sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon kadrosu için çalışmaları da başlamış durumda.
Sağ bek, 8 numara ve 10 numara bölgelerine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların geniş listesi de oluşturuldu.
Kış transfer döneminde de gündeme gelen İlkay Gündoğan'ı gündemine alan Galatasaray'ın taraftarını heyecanlandıran gelişmeler de yaşanıyor.
Katalan ekibinin teknik direktörlüğüne Hansi Flick getirilirken bu hamlenin ardından İlkay Gündoğan'ın da kadroda kalması bekleniyordu.
Barcelona'daki geleceği özellikle yıllık ücreti tartışma konusu olan İlkay, EURO 2024'te ter dökerken Barcelona gündemi ise hareketlendi.
Sport'ta yer alan haberde, Katalan ekibinin Finansal Fair Play kuralları nedeniyle yaz Transfer döneminde İlkay Gündoğan'a gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.
Barcelona'nın İlkay Gündoğan'la yollarını ayırmak gibi bir düşüncesinin olmadığı, 33 yaşındaki futbolcunun da takımdan ayrılmak istemediği kaydedildi.
Ancak Barcelona'nın İlkay'ın takımdan ayrılmaya karar vermesi durumunda kolaylık sağlayacağı kaydedildi.
Barcelona'nın ekonomik olarak önceliğinin maaş tablosunda yer açmak olduğu ifade edildi.
Haberde ayrıca takımdaki birkaç futbolcu dışındaki diğer isimlere gelen tekliflerin de değerlendirileceği aktarıldı.
Manchester City'den bonservis bedeli olmadan transfer edilen İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılması durumunda Finansal Fair Play kurallarına göre elde edilecek transfer gelirinin net olarak artı yazacağına dikkat çekildi.
İlkay Gündoğan, Barcelona'dan yıllık 10 milyon Euro ücret alıyor.