İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu çok sıcak günler geçiriyor, hafta sonuna kadar önemli bir değişim beklenmeyen bu alanlarda sıcaklık 39 ila 44°C. Sıcak çarpması tehlikesine karşı özellikle Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevresinde gölgede kalmakta, daha sık sıvı tüketmekte yarar var.