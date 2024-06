Emilia Perry: En sevdiği yerde öldü

"SEVDİĞİ ŞEYİ YAPARKEN ÖLDÜ"

Acılı eş Emilia Perry; "Hepimiz kendi hikâyemizin kahramanı olmak isteriz. İnsanlığın kurtarıcı özelliklerinden biri, her zaman ve korkusuzca inançlarımızı takip etme arzumuzdur. Çok azımız gerçekten o kahraman olabilir. Tamayo Perry öyleydi, öyle ve her zaman öyle kalacak. O, herkesin büyük ağabeyiydi. Katı ve tavizsiz, bulaşıcı ve kolohe bir gülümsemeyle... O, ihtiyaç anında kurtarıcınızdı, her şey darmadağın olduğunda güvenliğinizdi. O, 1990'ların kuzey sahilinin ateşinde dövülmüş bir şövalyeydi. İsa'ya olan imanı üzerine kurduğu kayaydı. İsa'nın ayak izlerinde gerçekten yürüyenler azdır, Tamayo hiçbir zaman gözlerini yoldan ayırmadı. Ölümü trajik olmasına rağmen bu dünyayı, en sevdiği yerde ve sevdiği şeyi yaparken terk etti. Onun cennette olduğunu bilmek bize güç veriyor, ondan önce gitmiş olan arkadaşlarıyla Pipeline'da dalga geçiyor olmalı" şeklindeki ifadeleri kullandı.

Fotoğraflar: Instagram