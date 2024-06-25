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        Haberler Dünyadan Emilia Perry: En sevdiği yerde öldü - Magazin haberleri

        Emilia Perry: En sevdiği yerde öldü

        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybeden 'Karayip Korsanları'nın oyuncularından Tamayo Perry'ye eşi Emilia Perry'den veda; "Bu dünyayı, en sevdiği yerde ve sevdiği şeyi yaparken terk etti"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 13:11 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:11
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        49 yaşındaki Tamayo Perry, geçtiğimiz gün Hawaii Takım Adaları'nın Oahu Adası açıklarında sörf yaparken köpekbalığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti. Perry'in cesedi, Oahu Adası'nın Kuzey Kıyısındaki Mālaekahana Plajı'nda yerel sörfçüler tarafından bir kolu ve bir bacağı eksik olarak bulundu.

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        Yaşanan bu trajik olaydan sonra Tamayo Perry'nin eşi Emilia Perry, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte oldukları fotoğrafları paylaşarak eşine veda etti.

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        "SEVDİĞİ ŞEYİ YAPARKEN ÖLDÜ"

        Acılı eş Emilia Perry; "Hepimiz kendi hikâyemizin kahramanı olmak isteriz. İnsanlığın kurtarıcı özelliklerinden biri, her zaman ve korkusuzca inançlarımızı takip etme arzumuzdur. Çok azımız gerçekten o kahraman olabilir. Tamayo Perry öyleydi, öyle ve her zaman öyle kalacak. O, herkesin büyük ağabeyiydi. Katı ve tavizsiz, bulaşıcı ve kolohe bir gülümsemeyle... O, ihtiyaç anında kurtarıcınızdı, her şey darmadağın olduğunda güvenliğinizdi. O, 1990'ların kuzey sahilinin ateşinde dövülmüş bir şövalyeydi. İsa'ya olan imanı üzerine kurduğu kayaydı. İsa'nın ayak izlerinde gerçekten yürüyenler azdır, Tamayo hiçbir zaman gözlerini yoldan ayırmadı. Ölümü trajik olmasına rağmen bu dünyayı, en sevdiği yerde ve sevdiği şeyi yaparken terk etti. Onun cennette olduğunu bilmek bize güç veriyor, ondan önce gitmiş olan arkadaşlarıyla Pipeline'da dalga geçiyor olmalı" şeklindeki ifadeleri kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Emilia Perry
        #Tamayo Perry
        #Karayip Korsanları
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