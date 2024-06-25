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        Haberler Gündem Güncel Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi | Son dakika haberleri

        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi

        Bursa'da İznik Gölü'nde 25 yaşındaki Kübra Özdemir'in boğularak öldüğü kazada jet skiyi kullanan ve kaza sonrası gözaltına alınan 23 yaşındaki Onur Işık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Işık'ın ifadesinde, suya düşen Özdemir'i kurtarmaya çalıştığını ancak gücünün yetmediğini söylediği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:12 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:21
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        İznik Gölü'nde Kübra'nın hayatını kaybettiği kazada jet skiyi kullanan arkadaşı adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        Bursa'da M.A.'ya ait otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Kübra Özdemir, mesai arkadaşı Onur Işık ve yanında 20 yıl önce satın aldığı jet skiyi getiren patronuyla İznik Gölü'nün kenarına gitti.

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        Kübra Özdemir, gölde gezip fotoğraf çektirmek için patronundan izin alıp, arkadaşı Onur Işık ile birlikte jet skiye bindi.

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        Can yeleği takmayan ve emniyet kordonu olmayan iki arkadaş, göle açıldı. Bir süre sonra Onur Işık'ın kullandığı jet ski devrildi, iki arkadaş göle düştü.

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        Yüzme bilmediği belirtilen Kübra Özdemir kaybolurken, Onur Işık ise hız motoruna tutunup yardım bekledi.

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        Sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen jandarma botu, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Kübra Özdemir'e ulaştı.

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        Kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz bulunan Özdemir, jandarma botuna alınıp yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

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        Kıyıya çıkarılan Onur Işık ise gözaltına alındı.

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        Kübra Özdemir, dün Bursa'da toprağa verildi.

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        ARKADAŞININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        İznik Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinde, jet skinin devrilmesiyle suya düştüklerini belirten Onur Işık'ın, "Kübra'yı kurtarmaya çalıştım. Ancak gücüm yetmedi. Jet skiye tutunarak, yardım gelmesini bekledim" dediği öğrenildi.

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        Işık, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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