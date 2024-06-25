Dwight Yorke'tan Arda Güler için transfer çağrısı! "Hemen onunla sözleşme imzalamalı"

"Gerçek şu ki Güler her şeyi denedi; hem pas veren hem de kaleye şut atan bir oyuncuydu. Oyuna girer girmez takımının en tehlikeli oyuncusu oldu ve oyuna anlam kattı. Bu yüzden şu anda tüm Türk taraftarların idolü o. Çünkü 19 yaşında tüm sorumluluğu alıyor."