Dwight Yorke'tan Arda Güler için transfer çağrısı! "Hemen onunla sözleşme imzalamalı"
A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in gözdesi Arda Güler için İngiliz efsane Dwight Yorke övgü dolu ifadeler kullandı. Yorke, 19 yaşındaki milli futbolcunun Real Madrid'den ayrılmasının kariyeri açısından daha iyi olabileceğini belirtirken, dünyaca ünlü kulübe dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
Manchester United'ın efsane futbolcularından Dwight Yorke, Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken, dikkat çeken bir öneride bulundu.
"AVRUPA'YI AYDINLATTI"
Mirror'a konuşan Yorke, Arda Güler'i çok beğendiğini belirterek, "Arda'nın birkaç yıldır harika çocuk olduğu konuşuluyor ve Gürcistan karşısında Türkiye için attığı golle özel niteliklere sahip olduğunu gösterdi. Avrupa'yı aydınlattı ve şimdi herkes, onu Real Madrid'in yedek kulübesinden çıkarmak isteyecek." ifadelerini kullandı.
"DE BRUYNE VE SALAH GİBİ OLABİLİR"
19 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'den ayrılamsının kariyeri açısından iyi olabileceğini vurgulayan Yorke, "Kevin De Bruyne ve Mohamed Salah gibi isimlerin Chelsea gibi büyük bir kulüpten ayrıldığını ve bu ayrılıkların kariyerleri için çok faydalı olduğunu gördük. Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılıp Manchester United'a transfer olmasında da benzer bir durumun yaşanmayacağını kim söyleyebilir?" dedi.
"HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU OYNAMA FIRSATINA İHTİYACI VAR"
Arda Güler için Manchester United'a çağrıda bulunan Yorke, "Hafta içi ve hafta sonu oynama fırsatına ihtiyacı var. Herkes tecrübeli ve hızlı bir çözüm arıyor ama dünya çapında bir oyuncu olabilecek Arda Güler'i göz ardı etmemeliyiz. Manchester United hemen onunla sözleşme imzalamalı." diye konuştu.
Geçen sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak bonuslarla 30 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibi ile 12 maça çıktı, 6 kez gol sevinci yaşadı.
A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-0 yenildiği maçın ardından Arda Güler ile Cristiano Ronaldo arasında yaşanan diyalog gündeme oturdu. Mücadele sonrası Arda Güler, Ronaldo ile selamlaşmak istedi.
Cristiano Ronaldo, Arda Güler'i görmezden geldi ve milli futbolcuya cevap vermedi. Arda'nın eliyle Ronaldo'nun göğsüne dokunmasına rağmen yıldız futbolcudan karşılık alamaması çok konuşuldu.
"HER ZAMAN HER ŞEYİ KAZANMAK İÇİN ÇIKARSIN"
Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, soyunma odasında Arda Güler'e gülümseyerek "Real Madrid'de her zaman her şeyi kazanmak için çıkarsınız, ruhun hala aynı olduğunu görüyorum..." dedi.
"TÜRK TARAFTARLARIN İDOLÜ"
Haberde Arda Güler'in Portekiz maçında oyuna sonradan girmesine rağmen takımını ateşlediği belirtildi. Arda Güler'in Türk taraftarların idolü olduğu vurgulanan haberin detayında şunlar yazıldı:
"Gerçek şu ki Güler her şeyi denedi; hem pas veren hem de kaleye şut atan bir oyuncuydu. Oyuna girer girmez takımının en tehlikeli oyuncusu oldu ve oyuna anlam kattı. Bu yüzden şu anda tüm Türk taraftarların idolü o. Çünkü 19 yaşında tüm sorumluluğu alıyor."
"SAHADA KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"
"Cristiano kariyerinin sonuna yaklaşıyor ama Arda'nın önünde daha uzun yıllar var. Önünde Türk milli takımına liderlik etmek ve Real Madrid'de adını duyurmak gibi heyecan verici mücadeleler var."
"İlki şimdiden kendini göstermeye başlarken, ikincisi sezon sonunda bunu yapmaya başladı. Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon ona daha fazla dakika vermesi umuluyor çünkü oyuncu sahada kendini göstermeye başladı."