Sokak hayvanları uyutulacak mı? Taslak çalışma tamamlandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili taslak çalışmanın görüşüldüğü toplantıya, Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI İÇİN TASLAK ÇALIŞMA TAMAMLANDI, TEKLİF METNİ YAZILACAK

Edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan görüş ve öneriler doğrultusunda, teklif metinin kaleme alınması için talimat verdi. Gelinen aşamada; 5996 sayılı veterinerlik hizmetleri kanunun 7-8 maddesinde değişiklik yapılması planlanıyor. Buna göre, 'sahipsiz hayvan' tanımı değiştirilecek. Mevcut kanuna göre, bazı haller dışında hayvanlara ötenazi yapmak yasak. Ancak; hasta, insan sağlığı için risk oluşturan, tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen hayvanlar hakkında, veteriner hekimler tarafından ötenazi kararı verilebiliyor. İşlem ise veteriner hekimlerce ya da gözetiminde gerçekleştirilebiliyor. Söz konusu madde, halk sağlığı gözetilerek yeniden düzenlenecek. Teklif, uyutmanın yanı sıra; nitelikli barınma ve beslenme için çözümler içerecek. Barınma, bakım, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılama konusunda sorumluluklar ve alınacak önlemler belirlenecek.