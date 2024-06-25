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        Haberler Yaşam Evinizi yenilemek mi istiyorsunuz: İşte size ilham verebilecek tadilat yapılan evlerin öncesi ve sonrası fotoğrafları!

        Evinizi yenilemek mi istiyorsunuz: İşte size ilham verebilecek tadilat yapılan evlerin öncesi ve sonrası fotoğrafları!

        Evde yapılan ufak tadilatlar bile bazen tüm evin havasını değiştirebiliyor. Evinin eski görüntüsünden sıkılan birçok kişi ise evinde değişikliğe giderek eski ve yıpranmış alanları, baştan aşağı yaparak yepyeni bir görünüm kazandırıyor. İşte evini, bahçesini veya içini yenileyen insanların internette paylaştığı öncesi ve sonrası fotoğrafları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:00
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        1

        Ev yenilemek, yaşam alanlarına taze bir soluk getirmek ve daha kullanışlı hale getirmek isteyenler için büyük bir adım. Son zamanlarda değişiklik arayan çoğu kişi ise evlerini veya iç mekanlarını yeniledikleri anların, öncesi ve sonrası fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak diğer insanlara da ilham olabiliyor. Haberimizde sıradan mekanları, emek ve hayal güçleriyle dönüştüren insanların fotoğraflarını derledik. İşte, detaylar...

        2

        ''Bahçesi bakımsız olan yeni bir ev satın aldık. Bunu dönüştürmek için 3 ay boyunca çok çalıştık.''

        3

        "Aynı çirkin yatak odasına bakmak dairemde sıkışıp kalmışım gibi hissettiriyordu, sonunda onu değiştirmeye karar verdim."

        4

        ''Evimi boyatıp bahçeyi temizlemem sanki yeni bir eve geçmişim gibi görünmesine neden oldu, çok şaşkınım.''

        5

        "1927'de inşa edilmiş bir eve taşındık ve tarihi açıdan önemli iç detayları koruyarak onu tamamen dönüştürdük."

        6

        ''Hayatımda hiç bahçem olmamıştı. Soldaki görüntüye ulaşmam 3 ayımı aldı. Sonunda kendi balkonuma sahibim.''

        7

        "Her zaman bir giyinme odasına sahip olmayı hayal etmiştim, bu yüzden evimizin çatısındaki küflü, kullanılmayan alanı yenilemeye karar verdim."

        8

        ''Dar gözüken alanı ufak bir tadilatla genişlettik.''

        9

        ''Şimdi bir peri masalından çıkmış rahat bir eve benziyor.''

        10

        ''Tadilatın ardından bu alan gerçekten bir bahçeye benzemeye başladı.''

        11

        ''Kocam ve ben mutfağımızı yeniledik. Sonuçtan gurur duyuyoruz.''

        12

        "İki uzun yıl sonra -işlerin yüzde 90'ı benim tarafımdan boş zamanlarımda yapıldı- mükemmel evim hazır."

        13

        "Dağınık bir bahçeyi rahat ve düzenli bir bahçeye dönüştürdük."

        14

        ''Birisinin mucizeler yaratacak tonlarca boş zamanı vardı!''

        15

        ''Boş zamanlarımda mutfağımı yeniledim ve sonuç alttaki gibi!''

        16

        ''Bir kız küçük bahçesini gerçek bir cennete dönüştürdü.''

        17

        ''Tadilat öncesi ve sonrası küçük bir mutfak!''

        18

        "Kendimle gurur duyuyorum! Hepsini kendi ellerimle yaptım."

        Kaynak: Reddit

        Fotoğraf kaynakları: Reddit

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