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        Caddede karşılaştığı eski eşi ve engellemeye çalışan arkadaşını pompalı ile vurdu: 2 yaralı

         KOCAELİ´ninÇayırova ilçesinde Yasin D., otomobille giderken cadde üzerinde görüp, tartıştığı eski eşi Arzu Ç. ile kendisine engel olmaya çalışan arkadaşı Yasin D.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli eski eş ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 21:16 Güncelleme: 01.01.2024 - 21:20
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        Caddede karşılaştığı eski eşi ve engellemeye çalışan arkadaşını pompalı ile vurdu: 2 yaralı
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         KOCAELİ´ninÇayırova ilçesinde Yasin D., otomobille giderken cadde üzerinde görüp, tartıştığı eski eşi Arzu Ç. ile kendisine engel olmaya çalışan arkadaşı Yasin D.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli eski eş ise gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yasin D. yanında arkadaşı Kadir U. ile birlikte caddede otomobiliyle seyir halindeyken eski eşi Arzu Ç.´yi gördü. Arkadaşını araçta bırakan Yasin D. yanına gittiği eski eşi ile caddede tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yasin D. aracına geri dönüp pompalı tüfeğini alarak Arzu Ç.´ye ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Yasin D., kendisine engel olmaya çalışan arkadaşı Kadir U.´yu da bacağından vurdu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin  olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Arzu Ç. ile Kadir U., kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Bacağından vurulan Kadir U.'nun durumunun iyi olduğu ancak Arzu Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

        Olayın ardından şüpheli Yasin D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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