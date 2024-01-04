Özel halk otobüsü, durakta yolcu alan belediye otobüsüne çarptı: 6 yaralı

KOCAELİ´nin Derince ilçesinde yolcu alan belediye otobüsüne, arkadan gelen özel halk otobüsü çarptı. Kazada, 6 yolcu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. Duraktan yolcu alan S.A.'nın kullandığı 41 BR 243 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait otobüse, arkadan gelen S.U. yönetimindeki 41 J 0367 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Savrulan belediye otobüsü de önündeki M.A. yönetimindeki 41 HM 729 plakalı otomobile çarptı. Otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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