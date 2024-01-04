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        Eski iş ortağı ile yanındaki 3 kişi, otomobiline kurşun yağdırdı

        KOCAELİ'de İsmail K., yanındaki 3 kişi ile eski iş ortağı Arda A.'nın (35) içinde bulunduğu otomobile tabanca ile defalarca ateş açıp, kaçtı. Arda A. saldırıdan yara almadan kurtulurken, 4 şüpheli aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 17:02 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:05
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        Eski iş ortağı ile yanındaki 3 kişi, otomobiline kurşun yağdırdı
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        KOCAELİ'de İsmail K., yanındaki 3 kişi ile eski iş ortağı Arda A.'nın (35) içinde bulunduğu otomobile tabanca ile defalarca ateş açıp, kaçtı. Arda A. saldırıdan yara almadan kurtulurken, 4 şüpheli aranıyor.

        Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'da gübre ticareti yapan Arda A., iş ortağı İsmail K. ile anlaşmazlık yaşadı ve ikili husumetli şekilde ortaklıklarını sonlandırdı. Arda A., daha sonra Kocaeli'ne gelip, araç kiralama işi yapmaya başladı. İddiaya göre İsmail K., beraberindeki O.K., N.B. ve V.K. ile Kocaeli'ne gelip Arda A.'yı takibe aldı. İsmail K. ve yanındaki 3 kişi, Arda A.'nın kullandığı otomobile seyir sırasında tabancalar ile defalarca ateş açıp, kaçtı. Mermiler aracın çeşitli yerlerine isabet ederken, Arda A. saldırıdan yara almadan kurtuldu. Arda A.'nın ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma, kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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