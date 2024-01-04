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        Kocaeli'de yolcu otobüslerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde halk ve belediye otobüslerinin çarpıştığı kazada 6 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:58 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:10
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        Kocaeli'de yolcu otobüslerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde halk ve belediye otobüslerinin çarpıştığı kazada 6 yolcu yaralandı.

        Sırrı Paşa Mahallesi Denizciler Caddesi'nde seyreden S.U. idaresindeki 41 J 0367 plakalı özel halk otobüsü durakta yolcu almak için duran S.A. idaresindeki 41 BR 243 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otobüslerdeki 6 yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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