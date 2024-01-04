Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 46 şişe sahte içki ile 48 bin makaron yakalandı

        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 46 şişe sahte içki ile 48 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 17:45 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 46 şişe sahte içki ile 48 bin makaron yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 46 şişe sahte içki ile 48 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmit ve Gölcük ilçelerinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Aramada 46 şişe sahte içki, 111 kilogram tütün, 48 bin makaron, 100 elektronik sigara, 5 sigara sarma makinesi ve 3 hava kompresörü ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na uyarı
        Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na uyarı
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Zorba ev sahibi binanın kapısını söktürüp elektriği kesti!
        Zorba ev sahibi binanın kapısını söktürüp elektriği kesti!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi

        Benzer Haberler

        Eski iş ortağı ile yanındaki 3 kişi, otomobiline kurşun yağdırdı
        Eski iş ortağı ile yanındaki 3 kişi, otomobiline kurşun yağdırdı
        Kocaelispor, Hırvat orta saha oyuncusu Vukovic'i kadrosuna kattı
        Kocaelispor, Hırvat orta saha oyuncusu Vukovic'i kadrosuna kattı
        Otobüste tartıştıkları Caner´i takip edip bıçakladılar
        Otobüste tartıştıkları Caner´i takip edip bıçakladılar
        Özel halk otobüsü, durakta yolcu alan belediye otobüsüne çarptı: 6 yaralı
        Özel halk otobüsü, durakta yolcu alan belediye otobüsüne çarptı: 6 yaralı
        Kocaeli'de yolcu otobüslerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kocaeli'de yolcu otobüslerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Türk bilim insanları koronavirüse karşı hazırlanacak ilaç için antikor üret...
        Türk bilim insanları koronavirüse karşı hazırlanacak ilaç için antikor üret...