Kocaeli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Kocaeli'de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen O.Ç'nin kentte olduğunu tespit etti.

Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.