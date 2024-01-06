'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇAN ARACIN ALKOLLÜ SÜRÜCÜSÜ ÖNCE EKİP OTOSUNA, SONRA AĞACA ÇARPTI
KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde, TEM yolunda yapılan uygulamada polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, takip sırasında önce ekip otosuna, ardından da ağaca çarptı. 1.15 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ile yanında araçtaki kişi gözaltına alındı.
TEM yolu Kartepe gişeleri mevkisinde akşam saatlerinde polis tarafından yapılan uygulamada, Y.U. yönetimindeki 34 AK 2205 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Takibe alınan hafif ticari araç, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi, Marmara Caddesi´nde önce trafik polislerinin aracına, ardından da ağaca çarptı. Hafif ticari aracın sürücüsü Y.U. ile yanında bulunan H.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, ekipler tarafından yapılan kontrolde sürücü Y.U.'nun 1.15 promil alkollü olduğu belirlendi. Hasarlı araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.
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